Д.Силва продолжит карьеру в бразильском "Интернасьональ"

Д.Силва подписал трехлетний контракт, который рассчитан до 2020 года. Поскольку игрок разорвал контракт с "бело-синими", то в расположение "Интернасьоналя" бразильский футболист пришел в статусе свободного агента.

Стоит отметить, что 30-летний Д.Силва уже защищал цвета "Интернасьоналя" в период с 2008 по 2010 год, после чего и перешел в "Динамо".

Добавим, что за киевлян защитник сыграл 222 матча, отметившись тремя голами. Вместе с "Динамо" бразилец дважды выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также стал обладателем Суперкубка.