Д.Шимків підтвердив, що АП залучила професійних американських лобістів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Секретар Національної ради реформ, заступник глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків підтвердив, що Україна найняла американських лобістів для відстоювання інтересів держави. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“З метою просування інтересів України в США, залучення американських інвестицій та інформування урядових та громадських інституцій США, щодо досягнень і результатів реформ в Україні, Національна рада реформ за сприяння Українського Фонду підтримки Реформ в Україні залучила у якості консультантів, американську компанію BGRGroup”, — повідомив Д.Шимків.
Як повідомляв УНН, 7 січня у ЗМІ з’явилася інформація, що Адміністрація президента Петра Порошенка найняла компанію BGR Group, засновану колишнім головою комітету Республіканської партії США та губернатором штату Міссісіпі Хейлі Барбуром, для лобіювання інтересів України.