Д.Шимків підтвердив, що АП залучила професійних американських лобістів

“З метою просування інтересів України в США, залучення американських інвестицій та інформування урядових та громадських інституцій США, щодо досягнень і результатів реформ в Україні, Національна рада реформ за сприяння Українського Фонду підтримки Реформ в Україні залучила у якості консультантів, американську компанію BGRGroup”, — повідомив Д.Шимків.

Як повідомляв УНН, 7 січня у ЗМІ з’явилася інформація, що Адміністрація президента Петра Порошенка найняла компанію BGR Group, засновану колишнім головою комітету Республіканської партії США та губернатором штату Міссісіпі Хейлі Барбуром, для лобіювання інтересів України.