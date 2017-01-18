Д.Шимкив подтвердил, что АП привлекла профессиональных американских лоббистов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Секретарь Национального совета реформ, заместитель главы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив подтвердил, что Украина наняла американских лоббистов для отстаивания интересов государства. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"С целью продвижения интересов Украины в США, привлечения американских инвестиций и информирования правительственных и общественных институтов США о достижениях и результатах реформ в Украине, Национальный совет реформ при содействии Украинского фонда поддержки реформ в Украине привлек в качестве консультантов американскую компанию BGRGroup", - сообщил Д.Шимкив.
Как сообщал УНН, 7 января в СМИ появилась информация, что Администрация Президента Петра Порошенко наняла компанию BGR Group, основанную бывшим главой комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбуром, для лоббирования интересов Украины.