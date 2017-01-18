Д.Шимкив подтвердил, что АП привлекла профессиональных американских лоббистов

"С целью продвижения интересов Украины в США, привлечения американских инвестиций и информирования правительственных и общественных институтов США о достижениях и результатах реформ в Украине, Национальный совет реформ при содействии Украинского фонда поддержки реформ в Украине привлек в качестве консультантов американскую компанию BGRGroup", - сообщил Д.Шимкив.

Как сообщал УНН, 7 января в СМИ появилась информация, что Администрация Президента Петра Порошенко наняла компанию BGR Group, основанную бывшим главой комитета Республиканской партии США и губернатором штата Миссисипи Хейли Барбуром, для лоббирования интересов Украины.