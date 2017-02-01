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Д.Росаті став головою делегації ЄП до комітету з парламентської співпраці між Україною і ЄС

Д.Росаті став головою делегації ЄП до комітету з парламентської співпраці між Україною і ЄС

Київ • УНН

 • 9952 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Новим головою делегації Європарламенту до Комітету з парламентської співпраці між Україною та Євросоюзу став Даріуш Росаті, передає УНН з посиланням на сторінку у Facebook ЄС в Україні.

Зазначається, що представник Європейської народної партії (Польща) Д.Росаті протягом наступних двох із половиною років очолюватиме делегацію Європейського парламенту до Комітету з парламентської співпраці між Україною та ЄС.

У свою чергу обранець подякував колегам за довіру і заявив про свій намір продовжувати роботу, яку проводили під керівництвом його попередника Андрея Пленковича.

“Наша мета — подальша підтримка проєвропейського процесу реформ в Україні, захист її суверенітету й територіальної цілісності, а також поглиблення партнерства між Україною та ЄС у багатьох сферах”, — зазначив він.

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