Д.Росаті став головою делегації ЄП до комітету з парламентської співпраці між Україною і ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Новим головою делегації Європарламенту до Комітету з парламентської співпраці між Україною та Євросоюзу став Даріуш Росаті, передає УНН з посиланням на сторінку у Facebook ЄС в Україні.
Зазначається, що представник Європейської народної партії (Польща) Д.Росаті протягом наступних двох із половиною років очолюватиме делегацію Європейського парламенту до Комітету з парламентської співпраці між Україною та ЄС.
У свою чергу обранець подякував колегам за довіру і заявив про свій намір продовжувати роботу, яку проводили під керівництвом його попередника Андрея Пленковича.
“Наша мета — подальша підтримка проєвропейського процесу реформ в Україні, захист її суверенітету й територіальної цілісності, а також поглиблення партнерства між Україною та ЄС у багатьох сферах”, — зазначив він.