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Д.Росати стал главой делегации ЕП в комитете по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС

Д.Росати стал главой делегации ЕП в комитете по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС

Киев • УНН

 • 9952 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Новым главой делегации Европарламента в Комитете по парламентскому сотрудничеству между Украиной и Евросоюзом стал Дариуш Росати, передает УНН со ссылкой на страницу в Facebook ЕС в Украине.

Отмечается, что представитель Европейской народной партии (Польша) Д.Росати в течение следующих двух с половиной лет будет возглавлять делегацию Европейского парламента в Комитете по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС.

В свою очередь избранник поблагодарил коллег за доверие и заявил о своем намерении продолжать работу, которую проводили под руководством его предшественника Андрея Пленковича.

"Наша цель - дальнейшая поддержка проевропейского процесса реформ в Украине, защита ее суверенитета и территориальной целостности, а также углубления партнерства между Украиной и ЕС во многих сферах", - отметил он.

Украинские Национальные Новости

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