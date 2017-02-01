Д.Росати стал главой делегации ЕП в комитете по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Новым главой делегации Европарламента в Комитете по парламентскому сотрудничеству между Украиной и Евросоюзом стал Дариуш Росати, передает УНН со ссылкой на страницу в Facebook ЕС в Украине.
Отмечается, что представитель Европейской народной партии (Польша) Д.Росати в течение следующих двух с половиной лет будет возглавлять делегацию Европейского парламента в Комитете по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС.
В свою очередь избранник поблагодарил коллег за доверие и заявил о своем намерении продолжать работу, которую проводили под руководством его предшественника Андрея Пленковича.
"Наша цель - дальнейшая поддержка проевропейского процесса реформ в Украине, защита ее суверенитета и территориальной целостности, а также углубления партнерства между Украиной и ЕС во многих сферах", - отметил он.