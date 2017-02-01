Д.Росати стал главой делегации ЕП в комитете по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС

Отмечается, что представитель Европейской народной партии (Польша) Д.Росати в течение следующих двух с половиной лет будет возглавлять делегацию Европейского парламента в Комитете по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС.

В свою очередь избранник поблагодарил коллег за доверие и заявил о своем намерении продолжать работу, которую проводили под руководством его предшественника Андрея Пленковича.

"Наша цель - дальнейшая поддержка проевропейского процесса реформ в Украине, защита ее суверенитета и территориальной целостности, а также углубления партнерства между Украиной и ЕС во многих сферах", - отметил он.