Д.Пєсков: В.Путін поки не збирається зустрічатися з Р.Тіллерсоном
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Зустріч з держсекретарем США Рексом Тіллерсона під час його візиту в Москву 12 квітня в графіку президента РФ Володимира Путіна в даний час не значиться. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ніяких зустрічей ми не анонсували і поки до цих пір в графіку президента зустрічі з Тіллерсоном немає", - сказав представник Кремля.
Він додав, що Тіллерсон приїжджає в РФ для переговорів з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.
"Якщо така зустріч (з Тіллерсоном – ред.) з'явиться (в графіку Путіна – ред.), то ми відповідним чином вас проінформуємо", - зазначив Д.Пєсков.
Як повідомляв УНН, 9 квітня стало відомо зі ЗМІ, що державний секретар США Рекс Тіллерсон скасував зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.