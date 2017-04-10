Д.Песков: В.Путин пока не собирается встречаться с Р.Тиллерсон
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Встреча с госсекретарем США Рексом Тиллерсона во время его визита в Москву 12 апреля в графике президента РФ Владимира Путина в настоящее время не значится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Никаких встреч мы не анонсировали и пока до сих пор в графике президента встречи с Тиллерсон нет", - сказал представитель Кремля.
Он добавил, что Тиллерсон приезжает в РФ для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Если такая встреча (с Тиллерсон - ред.) Появится (в графике Путина - ред.), То мы соответствующим образом вас проинформируем", - отметил Д.Песков.
Как сообщал УНН, 9 апреля стало известно из СМИ, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.