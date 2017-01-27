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Д.Пєсков прокоментував ймовірність розмови В.Путіна і Д.Трампа про Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Під час телефонної розмови президента РФ Володимира Путіна і його американського колеги Дональда Трампа, запланованої на вечір суботи, очікувати "субстантивних контактів по всьому периметру" навряд чи варто. Так прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков відерагував питання про те, що очікують в Кремлі від розмови і чи буде у ній порушене українське питання, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

"Інформацію, яку поширили ЗМІ в США про те, що на ці вихідні запланована телефонна розмова президентів Росії і США, я підтверджую. Дійсно, на суботу запланована телефонна розмова. Це буде вечір по Москві", - додав він.

З його слів, В.Путін збирається привітати Д.Трампа зі вступом на посаду, також очікується обмін думками за основними параметрами поточного стану двосторонніх відносин.

"Це перший телефонний контакт вже після вступу на посаду президента Трампа, тому, безумовно, очікувати від такого телефонної розмови субстантивних контактів по всьому периметру навряд чи доводиться. Подивимося, давайте просто наберемося терпіння. Ми дамо повідомлення про результати цієї розмови", - сказав Д.Пєсков у відповідь на питання про те, що очікують в Кремлі від телефонної розмови і чи буде в розмові голів двох країн порушена українська проблематика.

Нагадаємо, 28 січня очікуються розмови Д.Трампа з президентом РФ В.Путіним і канцлером Німеччини А.Меркель.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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