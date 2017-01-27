Д.Песков прокомментировал вероятность разговора В.Путина и Д.Трампа об Украине

"Информацию, которую распространили СМИ в США о том, что на эти выходные запланирован телефонный разговор президентов России и США, я подтверждаю. Действительно, на субботу запланирован телефонный разговор. Это будет вечер по Москве", - добавил он.

По его словам, В.Путин собирается поздравить Д.Трампа со вступлением в должность, также ожидается обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений.

"Это первый телефонный контакт уже после вступления в должность президента Трампа, поэтому, безусловно, ожидать от такого телефонного разговора субстантивных контактов по всему периметру вряд ли приходится. Посмотрим, давайте просто наберемся терпения. Мы дадим сообщение о результатах этого разговора", - сказал Д.Песков в ответ на вопрос о том, что ожидают в Кремле от телефонного разговора и будет ли в разговоре глав двух стран затронута украинская проблематика.

Напомним, 28 января ожидаются разговоры Д.Трампа с президентом РФ В.Путиным и канцлером Германии А.Меркель.