Д.Песков прокомментировал вероятность разговора В.Путина и Д.Трампа об Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, запланированного на вечер субботы, ожидать "субстантивных контактов по всему периметру" вряд ли стоит. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал вопрос о том, что ожидают в Кремле от разговора и будет ли в нем поднят украинский вопрос, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Информацию, которую распространили СМИ в США о том, что на эти выходные запланирован телефонный разговор президентов России и США, я подтверждаю. Действительно, на субботу запланирован телефонный разговор. Это будет вечер по Москве", - добавил он.
По его словам, В.Путин собирается поздравить Д.Трампа со вступлением в должность, также ожидается обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений.
"Это первый телефонный контакт уже после вступления в должность президента Трампа, поэтому, безусловно, ожидать от такого телефонного разговора субстантивных контактов по всему периметру вряд ли приходится. Посмотрим, давайте просто наберемся терпения. Мы дадим сообщение о результатах этого разговора", - сказал Д.Песков в ответ на вопрос о том, что ожидают в Кремле от телефонного разговора и будет ли в разговоре глав двух стран затронута украинская проблематика.
Напомним, 28 января ожидаются разговоры Д.Трампа с президентом РФ В.Путиным и канцлером Германии А.Меркель.