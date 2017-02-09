Д.Кулеба закликав Раду Європи виконувати резолюцію ГА ООН щодо Криму

“Ситуація з правами людини в Криму продовжує погіршуватися, але вона може бути змінена на краще. Стратегічно єдиний шлях зупинити кризу з правами людини на цій окупованій території полягає в тому, щоб Росія забралася геть з Криму, а Україна відновила свій суверенітет над півостровом. Тактично ми вже зараз разом повинні зосередитися на виконанні ухваленої в грудні 2016 р. резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму, і Україна закликає Раду Європи активно взаємодіяти з відповідними органами ООН у цій сфері”, — сказав він.

Зазначимо, участь в обміні думками взяли делегації держав-членів, керівники відповідних підрозділів Секретаріату Ради Європи, а також представники Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН і офісу Верховного комісара ООН з прав людини.

Виступ України був присвячений окупованому Росією Криму. Делегація зосередила увагу учасників засідання на необхідності налагодження взаємодії між ООН і Радою Європи з метою виконання положень резолюції Генасамблеї ООН А/RES/71/205 “Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)”.

Українська сторона поінформувала, що у листопаді 2016 р., проігнорувавши вимоги міжнародних документів і запит з боку Ради Європи.

Росія відмовила у доступі до Криму трьом моніторинговим органам Ради Європи під час їхнього моніторингового візиту до України. У зв’язку з цим наша держава відзначила, що Росія зобов’язана надати доступ до Криму уповноваженим міжнародним моніторинговим механізмам та авторитетним правозахисним громадським організаціям для здійснення незалежної оцінки ситуації з правами людини.

Нагадаємо, 19 грудня на засіданні Генасамблеї ООН була ухвалена резолюція, де йшлося про те, що Росія — держава-окупант, Крим — тимчасово окупована територія.