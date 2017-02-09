Д.Кулеба закликав Раду Європи виконувати резолюцію ГА ООН щодо Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Ситуація з дотриманням прав людини в Криму погіршується, тому необхідно зосередитися на виконанні ухваленої в грудні 2016 р. резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму. Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба під час щорічного закритого обміну думками щодо співробітництва між Радою Європи та ООН у сфері прав людини у Стразбурзі, передає УНН з посиланням на прес-службу постійного представництва України при РЄ.
“Ситуація з правами людини в Криму продовжує погіршуватися, але вона може бути змінена на краще. Стратегічно єдиний шлях зупинити кризу з правами людини на цій окупованій території полягає в тому, щоб Росія забралася геть з Криму, а Україна відновила свій суверенітет над півостровом. Тактично ми вже зараз разом повинні зосередитися на виконанні ухваленої в грудні 2016 р. резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму, і Україна закликає Раду Європи активно взаємодіяти з відповідними органами ООН у цій сфері”, — сказав він.
Зазначимо, участь в обміні думками взяли делегації держав-членів, керівники відповідних підрозділів Секретаріату Ради Європи, а також представники Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН і офісу Верховного комісара ООН з прав людини.
Виступ України був присвячений окупованому Росією Криму. Делегація зосередила увагу учасників засідання на необхідності налагодження взаємодії між ООН і Радою Європи з метою виконання положень резолюції Генасамблеї ООН А/RES/71/205 “Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)”.
Українська сторона поінформувала, що у листопаді 2016 р., проігнорувавши вимоги міжнародних документів і запит з боку Ради Європи.
Росія відмовила у доступі до Криму трьом моніторинговим органам Ради Європи під час їхнього моніторингового візиту до України. У зв’язку з цим наша держава відзначила, що Росія зобов’язана надати доступ до Криму уповноваженим міжнародним моніторинговим механізмам та авторитетним правозахисним громадським організаціям для здійснення незалежної оцінки ситуації з правами людини.
Нагадаємо, 19 грудня на засіданні Генасамблеї ООН була ухвалена резолюція, де йшлося про те, що Росія — держава-окупант, Крим — тимчасово окупована територія.