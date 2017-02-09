Д.Кулеба призвал Совет Европы выполнять резолюцию ГА ООН по Крыму

"Ситуация с правами человека в Крыму продолжает ухудшаться, но она может быть изменена к лучшему. Стратегически единственный путь остановить кризис с правами человека на этой оккупированной территории заключается в том, чтобы Россия забралась вон из Крыма, а Украина возобновила свой суверенитет над полуостровом. Тактически мы уже сейчас вместе должны сосредоточиться на выполнении принятой в декабре 2016 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму, и Украина призывает Совет Европы активно взаимодействовать с соответствующими органами ООН в этой сфере ", - сказал он.

Отметим, участие в обмене мнениями приняли делегации государств-членов, руководители соответствующих подразделений Секретариата Совета Европы, а также представители Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН и офиса Верховного комиссара ООН по правам человека.

Выступление Украины было посвящено оккупированному Россией Крыму. Делегация сосредоточила внимание участников заседания на необходимость налаживания взаимодействия между ООН и Советом Европы с целью выполнения положений резолюции Генассамблеи ООН А / RES / 71/205 "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

Украинская сторона сообщила, что в ноябре 2016 года, проигнорировав требования международных документов и запрос со стороны Совета Европы, Россия отказала в доступе в Крым трем мониторинговым органам Совета Европы во время их мониторингового визита в Украину. В связи с этим наше государство отметило, что Россия обязана предоставить доступ в Крым уполномоченным международным мониторинговым механизмам и авторитетным правозащитным общественным организациям для осуществления независимой оценки ситуации с правами человека.

Напомним, 19 декабря на заседании Генассамблеи ООН была принята резолюция, в которой говорилось о том, что Россия - государство-оккупант, Крым - временно оккупированная территория .