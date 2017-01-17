Д.Керрі: відмова від ядерної угоди з Іраном може призвести до конфлікту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Відмова від угоди щодо ядерної програми Ірану може потенційно призвести до виникнення конфлікту і підірве безпеку близькосхідного регіону і всього світу. Таку думку висловив у понеділок в інтерв'ю телекомпанії CNN держсекретар США Джон Керрі, передає УНН.
“Я думаю, говорити, що ми можемо відмовитися від цієї (угоди — ред.), означає напроситися на можливість конфронтації і конфлікту”, — зазначив Д.Керрі.
На його думку, ця угода “зробила регіон і весь світ більш безпечним, оскільки обмежила можливість країни (Ірану — ред. ) отримати ядерну зброю”.
Нагадаємо, що під час виборчої кампанії обраний президент США Дональд Трамп заявляв, що вважає укладену адміністрацією Барака Обами ядерну угоду з Іраном “ганьбою для США” і в разі свого обрання главою Білого дому перегляне його.