Д.Керри: отказ от ядерной сделки с Ираном может привести к конфликту
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Отказ от соглашения по ядерной программе Ирана может потенциально привести к возникновению конфликта и подорвет безопасность ближневосточного региона и всего мира. Такое мнение высказал в понедельник в интервью телекомпании CNN госсекретарь США Джон Керри, передает УНН.
"Я думаю, говорить, что мы можем отказаться от этого (соглашения - ред.), значит напроситься на возможность конфронтации и конфликта", - отметил Д.Керри.
По его мнению, это соглашение "сделало регион и весь мир более безопасным, поскольку ограничило возможность страны (Ирана - ред.) получить ядерное оружие".
Напомним, что во время избирательной кампании избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что считает заключенную администрацией Барака Обамы ядерную сделку с Ираном "позором для США" и в случае своего избрания главой Белого дома пересмотрит его.