Д.Гармаш став найкращим футболістом 25 туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. УПЛ після опитування експертної ради, прийшла до висновку присвоїти звання найкращого футболіста з усіх, що брали участь у зустрічах 25 туру Ліги Парі-Матч — Денису Гармашу, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник-нападник київського “Динамо” Денис Гармаш, який у матчі із “Зорею” (1:0) забив єдиний гол.
Примітно, що футболіст “біло-синіх” лише на один голос випередив донеччанина Тайсона.
Повідомляється, що до складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Вадим Місюра, Геннадій Орбу, Ігор Циганик, Дмитро Поворознюк, Ігор Шуховцев, Йожеф Сабо, Олександр Денисов.
Нагадаємо, що титул переможця в даній номінації у попередньому турі присвоїли нападнику “Чорноморця” Хорхе Еліасу.