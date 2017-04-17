Д.Гармаш став найкращим футболістом 25 туру УПЛ

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник-нападник київського “Динамо” Денис Гармаш, який у матчі із “Зорею” (1:0) забив єдиний гол.

Примітно, що футболіст “біло-синіх” лише на один голос випередив донеччанина Тайсона.

Повідомляється, що до складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Вадим Місюра, Геннадій Орбу, Ігор Циганик, Дмитро Поворознюк, Ігор Шуховцев, Йожеф Сабо, Олександр Денисов.

Нагадаємо, що титул переможця в даній номінації у попередньому турі присвоїли нападнику “Чорноморця” Хорхе Еліасу.