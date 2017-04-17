Д.Гармаш стал лучшим футболистом 25 тура УПЛ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18406 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78660 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140101 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110853 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112767 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110057 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102383 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106423 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103094 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149787 просмотра

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Д.Гармаш стал лучшим футболистом 25 тура УПЛ

Д.Гармаш стал лучшим футболистом 25 тура УПЛ

Киев  •  УНН

 • 11556 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. УПЛ после опроса экспертного совета, пришла к выводу присвоить звание лучшего футболиста из всех, принимавших участие во встречах 25 тура Лиги Пари-Матч — Денису Гармашу, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

По итогам голосования победу одержал полузащитник-нападающий киевского “Динамо” Денис Гармаш, который в матче с “Зарей” (1: 0) забил единственный гол.

Примечательно, что футболист “бело-синих” только на один голос опередил Донецка Тайсона.

Сообщается, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Игорь Цыганик, Дмитрий Поворознюк, Игорь Шуховцев, Йожеф Сабо, Александр Денисов.

Напомним, что титул победителя в данной номинации в предыдущем туре присвоили нападающему “Черноморца” Хорхе Элиасу.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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