Д.Гармаш стал лучшим футболистом 25 тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. УПЛ после опроса экспертного совета, пришла к выводу присвоить звание лучшего футболиста из всех, принимавших участие во встречах 25 тура Лиги Пари-Матч — Денису Гармашу, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
По итогам голосования победу одержал полузащитник-нападающий киевского “Динамо” Денис Гармаш, который в матче с “Зарей” (1: 0) забил единственный гол.
Примечательно, что футболист “бело-синих” только на один голос опередил Донецка Тайсона.
Сообщается, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Игорь Цыганик, Дмитрий Поворознюк, Игорь Шуховцев, Йожеф Сабо, Александр Денисов.
Напомним, что титул победителя в данной номинации в предыдущем туре присвоили нападающему “Черноморца” Хорхе Элиасу.