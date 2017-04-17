Д.Гармаш стал лучшим футболистом 25 тура УПЛ

По итогам голосования победу одержал полузащитник-нападающий киевского “Динамо” Денис Гармаш, который в матче с “Зарей” (1: 0) забил единственный гол.

Примечательно, что футболист “бело-синих” только на один голос опередил Донецка Тайсона.

Сообщается, что в состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Игорь Цыганик, Дмитрий Поворознюк, Игорь Шуховцев, Йожеф Сабо, Александр Денисов.

Напомним, что титул победителя в данной номинации в предыдущем туре присвоили нападающему “Черноморца” Хорхе Элиасу.