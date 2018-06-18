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Cуд щодо відібрання біологічних зразків у Вишинського перенесено на 20 червня

Cуд щодо відібрання біологічних зразків у Вишинського перенесено на 20 червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Херсонський міський суд переніс на 20 червня судове засідання щодо розгляду клопотання про відібрання біологічних зразків у редактора порталу “РИА Новости-Украина” Кирила Вишинського. Про це УНН повідомили у прокуратурі Автономної республіки Крим.

“Судове засідання перенесено на 20 червня на 10:15 у зв’язку з тим, що суддя перебуває у дорадчій кімнаті по іншій справі”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, 15 червня суд дозволив відібрати біологічні зразки у Вишинського. Суд мав розглядати відповідне клопотання 15 червня, але засідання перенесли на 18 червня, оскільки сторона захисту заявила про відвід суддів.

15 травня в офісі “РИА Новости Украина” в Києві пройшли обшуки, слідчі дії проходили також удома у Вишинського. У Службі безпеки України заявили, що разом із прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіа-структур, підконтрольних РФ. Того самого дня Вишинського затримали за підозрою у державній зраді.

Нагадаємо, 18 червня суд також відклав розгляд скарги щодо вилучення майна співробітників “РИА Новости-Украина”.

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