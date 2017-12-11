Cуд дозволив Саакашвілі вийти з “клітки” під час засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва, який обирає запобіжний захід екс-голові ОДА, колишньому президенту Міхеілу Саакашвілі, дозволив йому бути присутнім у залі судового засідання поза межами скляної клітки. Таке рішення ухвалила слідчий суддя Лариса Цокол, задовольнивши клопотання сторони захисту М.Саакашвілі, передає кореспондент УНН.
“Перше клопотання, яке сторона захисту просить прийняти, — ми просимо вивільнити Михайла Саакашвілі з цього акваріуму на час судового засідання. Ми вважаємо, що Михайло Саакашвілі — це особа відома і авторитетна в світі. Знаходження в обмеженому просторі заважатиме йому спілкуватися з адвокатами”, — сказав адвокат Руслан Чернолуцький.
Сторона обвинувачення не заперечувала на задоволенні клопотання.
“Слідчий суддя ухвалив: задовольнити клопотання, дозволити підозрюваному бути присутнім залі судового засідання разом із своїми захисниками”, — сказала суддя Лариса Цокол.
Водночас суд відмовив захисту в задоволенні клопотання про перенесення засідання до більш просторого залу через відсутність такого.
Як повідомляв УНН, Печерський райсуд столиці посилено охороняють.
Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.
Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.