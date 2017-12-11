Суд разрешил Саакашвили выйти из "клетки" во время заседания
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева, который избирает меру пресечения экс-главе ОГА, бывшему президенту Михеила Саакашвили, позволил ему быть присутствовать в зале судового заседания за пределами стеклянной клетки. Такое решение приняла следовательный судья Лариса Цокол, удовлетворив ходатайство стороны защиты М.Саакашвили, передает корреспондент УНН.
"Первое ходатайство, которое сторона защиты просит принять, - мы просим освободить Михаила Саакашвили с этого аквариума на время судебного заседания. Мы считаем, что Михаил Саакашвили - это личность известная и авторитетная в мире. Нахождение в ограниченном пространстве мешать ему общаться с адвокатами", - сказал адвокат Руслан Чернолуцкий.
Сторона обвинения не возражала на удовлетворении ходатайства.
"Следственный судья постановил: удовлетворить ходатайство, позволить подозреваемому присутствовать зале судебного заседания вместе со своими защитниками", - сказала судья Лариса Цокол.
В то же время суд отказал защите в удовлетворении ходатайства о переносе заседания в более просторного зала из-за отсутствия такового.
Как сообщал УНН, Печерский райсуд столицы усиленно охраняют.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.