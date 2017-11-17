Cправу щодо НАЗК передали СБУ - нардеп

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Кримінальне провадження щодо керівництва НАЗК за фактами правопорушень працівників агенції, оприлюдненими екс-керівником одного з департаментів Ганною Соломатін, за рішенням Генпрокурора України Юрія Луценка забрали у НАБУ і передали в СБУ. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат Мустафа Найєм, передає УНН.

“... за моєю інформацією, кілька годин тому рішенням Генерального прокурора Юрія Луценко, кримінальне провадження щодо керівництва НАЗК за фактами, опрелюдненими Ганною Соломатіною, забрали з НАБУ і передали в ... СБУ!”, — написав нардеп.

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За словами Наєма, такі маніпуляції означатимуть, що надалі всі процесуальні у справі проводитимуть співробітники Служби безпеки України.

“Мало того, що це є порушенням Кримінально-процесуального кодексу, це ще і прямий конфлікт інтересів, оскільки, нагадаю, серед іншого, колишній співробітник НАЗК повідомляла, що Нацагентство по запобіганню корупції безпосередньо курується співробітниками Адміністрації Президента. Крім цього свідченнях Соломатін також фігурує чинний співробітник СБУ і радник пані Корчак — Карпушин, який має відношення до історії з поверненням документів Соломатін з Генпрокуратури”, — зазначив Наєм.

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Нагадаємо, 10 листопада Національне антикорупційне бюро України розпочало кримінальне провадження за фактом можливого отримання службовцями Національного агентства з питань запобігання корупції, службовцями інших органів влади у складі організованої групи хабарів в особливо великих розмірах.

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