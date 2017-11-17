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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 5143 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 20705 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 34204 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 40998 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 39670 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 100628 просмотра

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11:14 • 89586 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98362 просмотра

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Актуальное
Дело относительно НАПК передали СБУ - нардеп

Дело относительно НАПК передали СБУ - нардеп

Киев  •  УНН

 • 13060 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Уголовное производство в отношении руководства НАПК по фактам правонарушений сотрудников агентства, обнародованным экс-руководителем одного из департаментов Анной Соломатин, по решению Генпрокурора Украины Юрия Луценко забрали в НАБУ и передали в СБУ. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Мустафа Найем, передает УНН.

"... по моей информации, несколько часов назад решением Генерального прокурора Юрия Луценко, уголовное производство в отношении руководства НАПК по фактам, которые обнародовала Анна Соломатина, забрали из НАБУ и передали в ... СБУ!" - написал нардеп.

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По словам Найема, такие манипуляции означают, что в дальнейшем все процессуальные следствия по делу будут проводить сотрудники Службы безопасности Украины.

"Мало того, что это является нарушением Уголовно-процессуального кодекса, это еще и прямой конфликт интересов, поскольку, напомню, среди прочего, бывший сотрудник НАПК сообщала, что Нацагентство по предотвращению коррупции непосредственно курируется сотрудниками Администрации Президента. Кроме этого в показаниях Соломатин также фигурирует действующий сотрудник СБУ и советник госпожи Корчак - Карпушин, который имеет отношение к истории с возвращением документов Соломатин из Генпрокуратуры", - отметил Найем.

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Напомним, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство по факту возможного получения служащими Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, служащими других органов власти в составе организованной группы взяток в особо крупных размерах.

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