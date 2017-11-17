Дело относительно НАПК передали СБУ - нардеп

"... по моей информации, несколько часов назад решением Генерального прокурора Юрия Луценко, уголовное производство в отношении руководства НАПК по фактам, которые обнародовала Анна Соломатина, забрали из НАБУ и передали в ... СБУ!" - написал нардеп.

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По словам Найема, такие манипуляции означают, что в дальнейшем все процессуальные следствия по делу будут проводить сотрудники Службы безопасности Украины.

"Мало того, что это является нарушением Уголовно-процессуального кодекса, это еще и прямой конфликт интересов, поскольку, напомню, среди прочего, бывший сотрудник НАПК сообщала, что Нацагентство по предотвращению коррупции непосредственно курируется сотрудниками Администрации Президента. Кроме этого в показаниях Соломатин также фигурирует действующий сотрудник СБУ и советник госпожи Корчак - Карпушин, который имеет отношение к истории с возвращением документов Соломатин из Генпрокуратуры", - отметил Найем.

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Напомним, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство по факту возможного получения служащими Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, служащими других органов власти в составе организованной группы взяток в особо крупных размерах.