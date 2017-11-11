Cпівробітники колонії на Донеччині "кришували" шахрайське угруповання із ув'язнених

"Було з’ясовано, що злочинний план був не один. За одним з них спрацьовувало так зване інтернет-шахрайство, а інший полягав у тому, що зловмисники представлялися співробітниками банків та перераховували собі чужі заощадження за неіснуючі банківські операції", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, до нелегального заробітку було підключено родичів засуджених, які знаходились на волі. Співробітники колонії отримували свою частку за те, що дозволяли користуватися мобільними телефонами, комп’ютерною технікою та навіть надавали власні банківські рахунки для перерахування коштів від жертв.

Під час 9 обшуків, проведених одночасно за місцями проживання та перебування всіх співучасників вилучено 37 мобільних телефонів, близько 47 банківських карток, 5 одиниць комп'ютерної техніки та "чорну" бухгалтерію.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНН, на Київщині поліція розпочала місячник боротьби з інтернет-шахраями.