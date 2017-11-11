Сотрудники колонии в Донецкой области "крышевали" мошенническую группировку из заключенных

"Было установлено, что преступный план был не один. По одному из них срабатывало так называемое интернет-мошенничество, а другой состоял в том, что злоумышленники представлялись сотрудниками банков и перечисляли себе чужие сбережения за несуществующие банковские операции", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, к нелегальному заработку были подключены родственники осужденных, находившиеся на свободе. Сотрудники колонии получали свою долю за то, что позволяли пользоваться мобильными телефонами, компьютерной техникой и даже предоставляли собственные банковские счета для перечисления средств от жертв.

Во время 9 обысков, проведенных одновременно по месту жительства и пребыванию всех соучастников изъято 37 мобильных телефонов, около 47 банковских карточек, 5 единиц компьютерной техники и "черную" бухгалтерию.

Проводятся неотложные следственные действия.

Как сообщал УНН, в Киевской области полиция начала месячник борьбы с интернет-мошенниками.