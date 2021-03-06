COVID-госпіталізацій більше норми у восьми регіонах, Київ - у "помаранчевій" зоні

КИЇВ. 6 березня. УНН. У восьми регіонах України перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19, за добу до списку додався Київ, який, до того ж, потрапив у "помаранчеву" зону щодо епідемічної ситуації з поширення COVID-19. Про це свідчать дані МОЗ України, передає УНН.