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COVID-госпитализаций больше нормы в восьми регионах, Киев - в "оранжевой" зоне

COVID-госпитализаций больше нормы в восьми регионах, Киев - в "оранжевой" зоне

Киев  •  УНН

 • 25019 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. В восьми регионах Украины превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19, за сутки в список добавился Киев, который, к тому же, попал в "оранжевую" зону по эпидемической ситуации по распространению COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, передает УНН.

Детали

Показатель уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения превышен в:

  • городе Киев (на 5 марта - 60,2)
  • Винницкой области (на 5 марта - 109,9, на 4 марта - 104,0, на 3 марта - 103,4, на 2 марта - 99,9, на 1 марта - 99,1, на 28 февраля - 98,1 на 27 февраля - 95,6)
  • Житомирской области (на 5 марта - 82,7, на 4 марта - 81,8, на 3 марта - 79,2, на 2 марта - 77,7, на 1 марта - 74,8, на 28 февраля - 74,3 на 27 февраля - 73,5)
  • Закарпатской области (на 5 марта - 94,0, на 4 марта - 92,7, на 3 марта - 90,8, на 2 марта - 90,4, на 1 марта - 90,4, на 28 февраля - 89,4 на 27 февраля - 86,6)
  • Ивано-Франковской области (на 5 марта - 139,5, на 4 марта - 140,8, на 3 марта - 140,5, на 2 марта - 142,5, на 1 марта - 146,0, на 28 февраля - 147 3, на 27 февраля - 146,6)
  • Николаевской области (на 5 марта - 67,4, на 4 марта - 66,1, на 3 марта - 65,7, на 2 марта - 61,8, на 1 марта - 61,4, на 28 февраля - 60,7 )
  • Хмельницкой области (на 5 марта - 64,9, на 4 марта - 62,7)
  • Черновицкой области (на 5 марта - 96,9, на 4 марта - 97,9, на 3 марта - 93,7, на 2 марта - 90,5, на 1 марта - 88,0, на 28 февраля - 88,1 на 27 февраля - 89,9).

За сутки уровень госпитализаций стал меньше на Прикарпатье и Буковине, в список добавился Киев.

Разделение на зоны по уровню эпидемической опасности по распространению COVID-19 по состоянию на 6 марта, беря во внимание показатели, выглядит так:

  • "Желтая" - 11 регионов: Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черкасская, Черниговская области.
  • "Оранжевая" - 10 регионов: город Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая области.
  • "Красная" - 4 региона: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

За сутки Киевская область с "желтой" зоны переместилась в "оранжевую", как и Киев, а Закарпатская область переместилась в "красную" зону.

По АР Крым и города Севастополя данные отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина, потом его изменяли.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Беря во внимание "цвет" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень - устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

С 8 марта на территории Закарпатской области ввели "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, кроме этого, в связи с устойчивым ухудшением эпидемиологической ситуации "красный" уровень уже действует на территории Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

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