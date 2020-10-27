COVID-19 у ЗСУ: за добу підтвердили ще 83 випадки

"Станом на 10:00 26 жовтня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1383 особи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього за час пандемії одужало – 3734 особи, летальних випадків – 14. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 358 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчих три доби – 57 осіб.

"За минулу добу зареєстровано 83 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 16 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) - 67 осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, жодна з областей в Україні не готова до послаблення карантину.