COVID-19 в ВСУ: за сутки подтвердили еще 83 случая

"По состоянию на 10:00 26 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1383 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за время пандемии выздоровели - 3734 человека, летальных случаев - 14. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 358 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 57 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 83 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 16 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 67 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, ни одна из областей в Украине не готова к ослаблению карантина.