COVID-19 підтверджується у 15% киян, яких тестують на коронавірус - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У столиці на наявність коронавірусу протестували 4100 відібраних зразків - діагноз підтверджується у 15% киян, яких тестують. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"До державної установи "Київський міський лабораторний центр" МОЗ України надходить все більше зразків для дослідження на ПЛР на підтвердження чи спростування діагнозу "захворювання на коронавірус". Протягом вихідних до центру доставлено 827 зразків, усього до лабораторії на сьогоднішній день доставили на дослідження майже 4300 зразків", - сказав мер міста.
З його слів, чверть із цих зразків були відібрані у киян 28 мобільними бригадами медиків.
"Опрацювали в лабораторному центрі вже понад 4100 зразків. Ця цифра – разом з повторними тестами, бо коли людина одужує – їй роблять ще два повторних ПЛР-тести. Діагноз підтверджується у 15% киян, яких тестують на коронавірус", - зазначив Кличко.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Києво-Печерській лаврі вже понад 90 випадків COVID-19: комплекс зачиняють на карантин.