COVID-19 подтверждается у 15% киевлян, которых тестируют на коронавирус - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В столице на наличие коронавируса протестовали 4100 отобранных образцов - диагноз подтверждается у 15% киевлян, которых тестируют. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"В государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр" МОЗ Украины поступает все больше образцов для исследования на ПЦР в подтверждение или опровержение диагноза "заболевание коронавирусом". За выходные в центр доставлено 827 образцов, всего в лабораторию на сегодняшний день доставили на исследования почти 4300 образцов", - сказал мэр города.
По его словам, четверть из этих образцов были отобраны у киевлян 28 мобильными бригадами медиков.
"Обработаны в лабораторном центре уже более 4100 образцов. Эта цифра - вместе с повторными тестами, потому что когда человек выздоравливает - ему делают еще два повторных ПЦР-теста. Диагноз подтверждается у 15% киевлян, которых тестируют на коронавирус", - отметил Кличко.
Как сообщалось ранее в УНН, в Киево-Печерской лавре уже более 90 случаев COVID-19: комплекс закрывают на карантин.