COVID-19: Китай запроваджує нові обмеження для мільйонів жителів Пекіна
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У вівторок мільйони людей у районах, що оточують столицю Китаю, були заблоковані, а влада подвоїла зусилля щодо стримування COVID-19 напередодні, 16 жовтня, коли мають відкритися збори правлячої Комуністичної партії. Про це інформує УНН, пише AFP.
Деталі
Майже чотирьом мільйонам людей у провінції Хебей, яка оточує Пекін, було наказано залишатися вдома до кінця тижня.
Понад 13 мільйонів людей у сусідньому портовому місті Тяньцзіні мають пройти масове тестування з 6 години ранку (22:00 за Грінвічем) після того, як було зареєстровано 51 випадок захворювання.
У Ченду, найбільшому місті західного Китаю, також діють суворі обмеження на поїздки.
А у південному технологічному центрі Шеньчженя два райони частково заблоковані, а найбільший у світі ринок електроніки в Хуацянбей закрився, незважаючи на те, що у місті з населенням понад 18 мільйонів людей щодня реєструється лише близько 35 випадків COVID-19.
У Футяні, де знаходиться міський уряд, кінотеатри, караоке-бари та парки закриті до п'ятниці, а також скасовано великі масові заходи.
Чиновники також опечатали район Ванся на околиці міста, яке пропонує доступне житло для водіїв-експедиторів та робітників-мігрантів, хоча там не було зареєстровано жодного випадку захворювання.
Доповнення
Китай є єдиною великою світовою економікою, що дотримується політики "нульового COVID", а блокування, обмеження на поїздки та масові тестування підірвали бізнес та уповільнили зростання економіки.
Пекін подвоїв свою політику напередодні 20-го Національного з'їзду Комуністичної партії, який, як очікується, відбудеться 16 жовтня.
Боротьба з пандемією широко розглядається як центральна у політичній спадщині Сі Цзіньпіна, який на зустрічі має бути призначений на безпрецедентний третій термін повноважень.