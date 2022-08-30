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COVID-19: Китай запроваджує нові обмеження для мільйонів жителів Пекіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. У вівторок мільйони людей у ​​районах, що оточують столицю Китаю, були заблоковані, а влада подвоїла зусилля щодо стримування COVID-19 напередодні, 16 жовтня, коли мають відкритися збори правлячої Комуністичної партії. Про це інформує УНН, пише AFP.

COVID-19: Китай запроваджує нові обмеження для мільйонів жителів Пекіна

Деталі

Майже чотирьом мільйонам людей у ​​провінції Хебей, яка оточує Пекін, було наказано залишатися вдома до кінця тижня.

Понад 13 мільйонів людей у ​​сусідньому портовому місті Тяньцзіні мають пройти масове тестування з 6 години ранку (22:00 за Грінвічем) після того, як було зареєстровано 51 випадок захворювання.

У Ченду, найбільшому місті західного Китаю, також діють суворі обмеження на поїздки.

А у південному технологічному центрі Шеньчженя два райони частково заблоковані, а найбільший у світі ринок електроніки в Хуацянбей закрився, незважаючи на те, що у місті з населенням понад 18 мільйонів людей щодня реєструється лише близько 35 випадків COVID-19.

У Футяні, де знаходиться міський уряд, кінотеатри, караоке-бари та парки закриті до п'ятниці, а також скасовано великі масові заходи.

Чиновники також опечатали район Ванся на околиці міста, яке пропонує доступне житло для водіїв-експедиторів та робітників-мігрантів, хоча там не було зареєстровано жодного випадку захворювання.

Доповнення

Китай є єдиною великою світовою економікою, що дотримується політики "нульового COVID", а блокування, обмеження на поїздки та масові тестування підірвали бізнес та уповільнили зростання економіки.

Пекін подвоїв свою політику напередодні 20-го Національного з'їзду Комуністичної партії, який, як очікується, відбудеться 16 жовтня.

Боротьба з пандемією широко розглядається як центральна у політичній спадщині Сі Цзіньпіна, який на зустрічі має бути призначений на безпрецедентний третій термін повноважень.

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