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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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COVID-19: Китай вводит новые ограничения для миллионов жителей Пекина

Киев • УНН

 • 263813 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Во вторник миллионы людей в районах, окружающих столицу Китая, были заблокированы, а власти удвоили усилия по сдерживанию COVID-19 накануне, 16 октября, когда должно открыться собрание правящей Коммунистической партии. Об этом сообщает УНН, пишет AFP.

COVID-19: Китай вводит новые ограничения для миллионов жителей Пекина

Детали

Почти четырем миллионам людей в провинции Хэбэй, окружающей Пекин, было приказано оставаться дома до конца недели.

Более 13 миллионов человек в соседнем портовом городе Тяньцзине должны пройти массовое тестирование с 6 часов утра (22:00 по Гринвичу) после того, как был зарегистрирован 51 случай заболевания.

В Чэнду, крупнейшем городе западного Китая, также действуют строгие ограничения на поездки.

А в южном технологическом центре Шэньчжэня два района частично заблокированы, а самый большой в мире рынок электроники в Хуацянбэй закрылся, несмотря на то, что в городе с населением более 18 миллионов человек ежедневно регистрируется лишь около 35 случаев COVID-19.

В Футяне, где находится городское правительство, кинотеатры, караоке-бары и парки закрыты до пятницы, а также отменены большие массовые мероприятия.

Чиновники также опечатали район Ванся на окраине города, который предлагает доступное жилье для водителей-экспедиторов и рабочих-мигрантов, хотя там не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Дополнение

Китай является единственной крупной мировой экономикой, придерживающейся политики "нулевого COVID", а блокирование, ограничения на поездки и массовые тестирования подорвали бизнес и замедлили рост экономики.

Пекин удвоил свою политику в канун 20-го Национального съезда Коммунистической партии, который, как ожидается, состоится 16 октября.

Борьба с пандемией широко рассматривается как центральная в политическом наследии Си Цзиньпина, который на встрече должен быть назначен на беспрецедентный третий срок полномочий.

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