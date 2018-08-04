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CNN: в США демократів закликали не використовувати перед виборами смартфони ZTE і Huawei

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Національний комітет Демократичної партії США застеріг демократів, які братимуть участь в проміжних виборах до Конгресу в листопаді, від використання мобільних пристроїв великих китайських виробників ZTE і Huawei. Про це повідомила телекомпанія CNN, інформує УНН.

“Важливо, щоб ніхто з партії і учасників виборчої компанії не використовував пристрої від ZTE або Huawei, навіть якщо вони дешеві або зовсім дістаються безкоштовно”, — цитує телекомпанія главу служби безпеки комітету Боба Лорда.

За його словами, члени партії і співробітники не повинні купувати пристрої цих компаній ні для робочого, ні для особистого користування. Як уточнює CNN, відповідна вказівка було розіслана в п’ятницю після того, як Національний комітет демократів дізнався про плани однієї з організацій Демократичної партії купити смартфони ZTE для своїх співробітників.

Раніше влада США неодноразово стверджувала, що ці компанії співпрацюють зі спецслужбами КНР. Як вважають американські чиновники, на пристрої виробництва цих фірм можуть встановлюватися програми, за допомогою яких за користувачами здійснюється стеження. У зв’язку з цим вони закликали провайдерів США і звичайних американців не використовувати продукцію китайських компаній.

У Huawei неодноразово заперечували звинувачення в свою адресу, підкреслюючи, що на їх пристрої не встановлюється секретне програмне забезпечення, яке передавало б інформацію китайським спецслужбам.

Як повідомляв УНН, в мережі з’явились зображення смартфону від компанії Tesla.

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