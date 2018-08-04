CNN: в США демократов призвали не использовать перед выборами смартфоны ZTE и Huawei
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Национальный комитет Демократической партии США предостерег демократов, которые будут участвовать в промежуточных выборах в Конгресс в ноябре, от использования мобильных устройств крупных китайских производителей ZTE и Huawei. Об этом сообщила телекомпания CNN, информирует УНН.
“Важно, чтобы никто из партии и участников избирательной компании не использовал устройства от ZTE или Huawei, даже если они дешевые или вовсе достаются бесплатно”, — цитирует телекомпания главу службы безопасности комитета Боба Лорда.
По его словам, члены партии и сотрудники не должны приобретать устройства этих компаний ни для рабочего, ни для личного пользования. Как уточняет CNN, соответствующее указание было разослано в пятницу после того, как Национальный комитет демократов узнал о планах одной из организаций Демократической партии купить смартфоны ZTE для своих сотрудников.
Ранее власти США неоднократно утверждали, что эти компании сотрудничают со спецслужбами КНР. Как полагают американские чиновники, на устройства производства этих фирм могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка. В связи с этим они призывали провайдеров США и обычных американцев не использовать продукцию китайских компаний.
В Huawei неоднократно отрицали обвинения в свой адрес, подчеркивая, что на их устройства не устанавливается секретное программное обеспечение, которое передавало бы информацию китайским спецслужбам.
Как сообщал УНН, в сети появились изображения смартфона от компании Tesla.