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CNN: росія вводить війська в Україну з Грузії

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. За словами високопоставленого чиновника з оборони США, російські військові переміщують війська, дислоковані в країні Грузії, в Україну як підкріплення. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

CNN: росія вводить війська в Україну з Грузії

Деталі

Сполучені Штати бачили "переміщення певної кількості військ з Грузії», — сказав представник оборони журналістам, додавши, що Пентагон не може надати кількість військових, які переміщує москва, або графік, за яким вони перебувають.

Цитата

"Тепер у нас є ознаки того, що вони залучають сили з Грузії в Україну", – сказав чиновник, додавши, що вони не відстежують їхні переміщення з повітря.

Окупаційні війська були розміщені в Грузії після того, як росія вторглася в країну в 2008 році. Грузія знаходиться на південно-західному кордоні росії.

Пентагон не знає, куди підуть війська з Грузії в Україні, сказав чиновник, зазначивши, що кремль заявив, що надає пріоритет своїй діяльності на Донбасі.

Тим часом, за оцінками США, російські війська мають 22 кораблі в Чорному морі, і хоча 15 з них є "надводними комбатантами", чиновник сказав, що більшість решти – це десантні кораблі.

"Ми бачили, як вони рухалися в Азовське море, щоб провести десантний штурм, спробувати поповнити свої зусилля на Маріупольському напрямку. Ми не бачили, як вони рухалися на Одесу", – додав чиновник.

росіяни могли б використовувати ці кораблі для ракетного удару по Україні, але США ще не бачили, щоб вони цього зробили, сказав чиновник журналістам у п’ятницю.

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