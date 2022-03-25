CNN: росія вводить війська в Україну з Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. За словами високопоставленого чиновника з оборони США, російські військові переміщують війська, дислоковані в країні Грузії, в Україну як підкріплення. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Деталі
Сполучені Штати бачили "переміщення певної кількості військ з Грузії», — сказав представник оборони журналістам, додавши, що Пентагон не може надати кількість військових, які переміщує москва, або графік, за яким вони перебувають.
Цитата
"Тепер у нас є ознаки того, що вони залучають сили з Грузії в Україну", – сказав чиновник, додавши, що вони не відстежують їхні переміщення з повітря.
Окупаційні війська були розміщені в Грузії після того, як росія вторглася в країну в 2008 році. Грузія знаходиться на південно-західному кордоні росії.
Пентагон не знає, куди підуть війська з Грузії в Україні, сказав чиновник, зазначивши, що кремль заявив, що надає пріоритет своїй діяльності на Донбасі.
Тим часом, за оцінками США, російські війська мають 22 кораблі в Чорному морі, і хоча 15 з них є "надводними комбатантами", чиновник сказав, що більшість решти – це десантні кораблі.
"Ми бачили, як вони рухалися в Азовське море, щоб провести десантний штурм, спробувати поповнити свої зусилля на Маріупольському напрямку. Ми не бачили, як вони рухалися на Одесу", – додав чиновник.
росіяни могли б використовувати ці кораблі для ракетного удару по Україні, але США ще не бачили, щоб вони цього зробили, сказав чиновник журналістам у п’ятницю.
Нагадаємо
У військових рф почалися проблеми з фінансуванням – розвідка