CNN: россия вводит войска в Украину из Грузии

Детали

Соединенные Штаты видели "перемещение определенного количества войск из Грузии", — сказал представитель обороны журналистам, добавив, что Пентагон не может предоставить количество военных, которые перемещает москва, или график, по которому они находятся.

Цитата

"Теперь у нас есть признаки того, что они привлекают силы из Грузии в Украину", - сказал чиновник, добавив, что они не отслеживают их перемещения из воздуха.

Оккупационные войска были размещены в Грузии после того, как россия вторглась в страну в 2008 году. Грузия находится на юго-западной границе россии.

Пентагон не знает, куда пойдут войска из Грузии в Украину, сказал чиновник, отметив, что кремль заявил, что предоставляет приоритет своей деятельности на Донбассе.

Между тем, по оценкам США, российские войска имеют 22 корабля в Черном море, и хотя 15 из них являются "надводными комбатантами", чиновник сказал, что большинство остальных - это десантные корабли.

"Мы видели, как они двигались в Азовское море, чтобы провести десантный штурм, попытаться пополнить свои усилия на Мариупольском направлении. Мы не видели, как они двигались на Одессу", - добавил чиновник.

Русские могли бы использовать эти корабли для ракетного удара по Украине, но США еще не видели, чтобы они этого сделали, сказал чиновник журналистам в пятницу.

Напомним

У военных рф начались проблемах с финансированием - разведка.