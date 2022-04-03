CNN: росія хоче перемогти на сході України до 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. За словами кількох американських чиновників, знайомих з останніми оцінками американської розвідки, росія переглянула свою стратегію війни в Україні, щоб зосередитися на взяття під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України з цільовою датою початку травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
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"9 травня у путіна буде парад перемоги, незалежно від статусу війни чи мирних переговорів. З іншого боку, парад перемоги з якими військами та технікою?", – сказав представник європейської оборони.
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За словами американського чиновника, перехоплення американської розвідки свідчать про те, що путін зосереджений на 9 травня, російському "Дні Перемоги".
9 травня — визначне свято в російському календарі, день, коли країна відзначає капітуляцію нацистів у Другій світовій війні величезним парадом військ і зброї на Червоній площі перед Кремлем. За словами чиновників, Путін хоче того дня відсвяткувати якусь перемогу у своїй війні.
Тим не менш, американські та європейські чиновники стверджують, що будь-які терміни, які москва може встановлювати риторично, не змінюють реальність на підставі того, що росія, схоже, готується до перспективи розширеного конфлікту.
За травневими термінами, кажуть чиновники, є кілька причин. Оскільки зимовий мороз закінчиться і земля пом’якшиться, важким російським наземним підрозділам буде важче маневрувати, а це означає, що для цих сил життєво важливо якнайшвидше стати на місце, оцінює розвідка США.