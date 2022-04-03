CNN: россия хочет одержать победу на востоке Украины до 9 мая

Цитата

"9 Мая у путина будет парад победы, независимо от статуса войны или мирных переговоров. С другой стороны, парад победы с какими войсками и техникой?",- Сказал представитель европейской обороны.

Детали

По словам американского чиновника, перехват американской разведки свидетельствуют о том, что путин сосредоточен на 9 мая, российскому "Дня Победы".

9 Мая-выдающийся праздник в русском календаре, день, когда страна отмечает капитуляцию нацистов во Второй мировой войне огромным парадом войск и оружия на Красной площади перед Кремлем. По словам чиновников, Путин хочет в тот день отпраздновать какую-то победу в своей войне.

Тем не менее, американские и европейские чиновники утверждают, что любые сроки, которые москва может устанавливать риторически, не меняют реальность на основании того, что россия, похоже, готовится к перспективе расширенного конфликта.

По майским срокам, говорят чиновники, есть несколько причин. Поскольку зимний мороз закончится и земля смягчится, тяжелым российским наземным подразделениям будет труднее маневрировать, а это значит, что для этих сил жизненно важно как можно быстрее встать на место, оценивает разведка США.