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CNN: россия хочет одержать победу на востоке Украины до 9 мая

Киев • УНН

 • 120410 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. По словам нескольких американских чиновников, знакомых с последними оценкам американской разведки, россия пересмотрела свою стратегию войны в Украине, чтобы сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке Украины с целевой датой начала мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

CNN: россия хочет одержать победу на востоке Украины до 9 мая

Цитата

"9 Мая у путина будет парад победы, независимо от статуса войны или мирных переговоров. С другой стороны, парад победы с какими войсками и техникой?",- Сказал представитель европейской обороны.

Детали

По словам американского чиновника, перехват американской разведки свидетельствуют о том, что путин сосредоточен на 9 мая, российскому "Дня Победы".

9 Мая-выдающийся праздник в русском календаре, день, когда страна отмечает капитуляцию нацистов во Второй мировой войне огромным парадом войск и оружия на Красной площади перед Кремлем. По словам чиновников, Путин хочет в тот день отпраздновать какую-то победу в своей войне.

Тем не менее, американские и европейские чиновники утверждают, что любые сроки, которые москва может устанавливать риторически, не меняют реальность на основании того, что россия, похоже, готовится к перспективе расширенного конфликта.

По майским срокам, говорят чиновники, есть несколько причин. Поскольку зимний мороз закончится и земля смягчится, тяжелым российским наземным подразделениям будет труднее маневрировать, а это значит, что для этих сил жизненно важно как можно быстрее встать на место, оценивает разведка США.

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