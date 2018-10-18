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CNN: Росія будує нові ядерні бункери в Калінінградській області

CNN: Росія будує нові ядерні бункери в Калінінградській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Росія модернізувала свої військові бункери для зберігання ядерної зброї, розташовані в Калінінградській області. Відповідні знімки з супутника 18 жовтня показав телеканал CNN, передає УНН.

Повідомляється, що у Калінінградській області відбулась, зокрема, модернізація ядерного сховища, побудова нових, більших сховищ для боєприпасів, а також модернізація військового аеродрому.

Знімки вказують на те, що збройні сили РФ будують щонайменше 40 нових бункерів, розташованих навколо старіших.

Роботи з модернізації велися як мінімум в чотирьох місцях по всьому регіону і тривали з 19 липня по 1 жовтня.

Російські військові коментувати докази військової модернізації в Калінінградській області відмовились.

Як повідомляв УНН, Росія на постійній основі розмістила "Іскандери" у Калінінградській області.

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