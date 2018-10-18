CNN: Росія будує нові ядерні бункери в Калінінградській області
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Росія модернізувала свої військові бункери для зберігання ядерної зброї, розташовані в Калінінградській області. Відповідні знімки з супутника 18 жовтня показав телеканал CNN, передає УНН.
Повідомляється, що у Калінінградській області відбулась, зокрема, модернізація ядерного сховища, побудова нових, більших сховищ для боєприпасів, а також модернізація військового аеродрому.
Знімки вказують на те, що збройні сили РФ будують щонайменше 40 нових бункерів, розташованих навколо старіших.
Роботи з модернізації велися як мінімум в чотирьох місцях по всьому регіону і тривали з 19 липня по 1 жовтня.
Російські військові коментувати докази військової модернізації в Калінінградській області відмовились.
Як повідомляв УНН, Росія на постійній основі розмістила "Іскандери" у Калінінградській області.