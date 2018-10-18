CNN: Россия строит новые ядерные бункеры в Калининградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Россия модернизировала свои военные бункеры для хранения ядерного оружия, расположенные в Калининградской области. Соответствующие снимки со спутника 18 октября показал телеканал CNN, передает УНН.
Сообщается, что в Калининградской области состоялась, в частности, модернизация ядерного хранилища, постройка новых, больших хранилищ для боеприпасов, а также модернизация военного аэродрома.
Снимки указывают на то, что вооруженные силы РФ строят не менее 40 новых бункеров, расположенных вокруг старых.
Работы по модернизации велись как минимум в четырех местах по всему региону и продолжались с 19 июля по 1 октября.
Российские военные комментировать доказательства военной модернизации в Калининградской области отказались.
Как сообщал УНН, Россия на постоянной основе разместила "Искандеры" в Калининградской области.