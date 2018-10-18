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CNN: Россия строит новые ядерные бункеры в Калининградской области

CNN: Россия строит новые ядерные бункеры в Калининградской области

Киев  •  УНН

 • 16421 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Россия модернизировала свои военные бункеры для хранения ядерного оружия, расположенные в Калининградской области. Соответствующие снимки со спутника 18 октября показал телеканал CNN, передает УНН.

Сообщается, что в Калининградской области состоялась, в частности, модернизация ядерного хранилища, постройка новых, больших хранилищ для боеприпасов, а также модернизация военного аэродрома.

Снимки указывают на то, что вооруженные силы РФ строят не менее 40 новых бункеров, расположенных вокруг старых.

Работы по модернизации велись как минимум в четырех местах по всему региону и продолжались с 19 июля по 1 октября.

Российские военные комментировать доказательства военной модернизации в Калининградской области отказались.

Как сообщал УНН, Россия на постоянной основе разместила "Искандеры" в Калининградской области.

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