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CNN опублікувало матеріал про українські гірськолижні курорти та готелі: заповнюваність вища, ніж у пандемію

CNN опублікувало матеріал про українські гірськолижні курорти та готелі: заповнюваність вища, ніж у пандемію

Київ • УНН

 • 2258878 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Незважаючи на воєнний стан і постійні погрози ракетних ударів по інфраструктурі, заповнюваність українських готелів вища, ніж була під час пандемії коронавірусу. Про це йдеться в матеріалі CNN, передає УНН.

У матеріалі йдеться про розвиток туристичної галузі, зокрема, готельного бізнесу на Західній Україні.

Деталі

Журналісти пишуть про кілька готелів, які продовжували працювати без перерви з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну. Один із таких готелів навіть продовжив розпочату 2019 року реконструкцію, завершивши її влітку 2022 року, під час авіаударів по області. Незважаючи на “блекаути” восени і взимку, в готелі проводилися і проводяться також різні фести, культурні вечори і ділові конференції.

Значним попитом користуються гірськолижні курорти в Україні, де після повномасштабного вторгнення аудиторія складається на 100% з українців. 

Як пише CNN, ключем до виживання українського туристичного ринку під час війни є гнучкість. Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які були змушені покинути свої домівки через війну, також користуються готелями. Оскільки західноукраїнські міста загалом були безпечнішими, багато хто втік до Львова.

За словами працівників туристичної сфери, здебільшого українські турфірми не мали роботи до минулого літа.

Щодо попиту на екскурсії – ця сфера значно впала, особливо на початку повномасштабної війни. Пізніше екскурсії стали організовувати більш регулярно для ВПО як психологічну реабілітацію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У 2022 році дохід до Держбюджету від туристичної галузі скоротився практично на 31%

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