CNN оприлюднив запис розмови Трампа і Коена щодо виплат моделі Playboy
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Телеканал CNN оприлюднив запис розмови президента США Дональда Трампа і його колишнього юриста Майкла Коена. На записі йдеться в тому числі про виплати моделі Playboy Карен Макдугал, яка заявила про зв'язок з американським президентом, інформує УНН.
Запис, який був наданий CNN адвокатом Коена Ланні Девісом, був зроблений у вересні 2016 року. Після того, як адвокат каже “нам доведеться заплатити” і згадує “фінансування”, Трамп згадує платіж готівкою. Із запису неясно, чи пропонує він заплатити готівкою або відкидає цю пропозицію.
Адвокат Trump Organisation Алан Футерфас в ефірі Fox News спростував, що Трамп пропонує заплатити готівкою.
“Будь-який, хто знає що-небудь про компанії або про те, як президент веде бізнес, знає, що немає ніяких готівки. Все задокументовано. Кожен пенні задокументований”, — підкреслив юрист.
Нагадаємо, в понеділок агентство Associated Press опублікувало матеріал у якому стверджувалося, що біля 12 аудіозаписів, вилучених правоохоронними органами у Майкла Коена, колишнього юриста президента США Дональда Трампа, передані для вивчення слідчим.