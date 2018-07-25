CNN обнародовал запись разговора Трампа и Коэна о выплатах модели Playboy
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Телеканал CNN опубликовал запись разговора президента США Дональда Трампа и его бывшего юриста Майкла Коэна. На записи говорится в том числе о выплатах модели Playboy Карен Макдугал, которая заявила о связи с американским президентом, передает УНН.
Запись, которая была предоставлена CNN адвокатом Коэна Ланни Дэвисом, была сделана в сентябре 2016 года. После того, как адвокат говорит “нам придется заплатить” и вспоминает “финансирование”, Трамп вспоминает платеж наличными. Из записи неясно, предлагает ли он заплатить наличными или отвергает это предложение.
Адвокат Trump Organisation Алан Футерфас в эфире Fox News опроверг, что Трамп предлагает заплатить наличными.
“ЛЛюбой, кто знает что-либо о компании или о том, как президент ведет бизнес, знает, что нет никаких наличных денег. Все задокументировано. Каждый пенни задокументирован”, — подчеркнул юрист.
Напомним, в понедельник агентство Associated Press опубликовало материал в котором утверждалось, что около 12 аудиозаписей, изъятых правоохранительными органами у Майкла Коэна, бывшего юриста президента США Дональда Трампа, переданы для изучения следователем.