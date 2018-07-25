CNN обнародовал запись разговора Трампа и Коэна о выплатах модели Playboy

Запись, которая была предоставлена CNN адвокатом Коэна Ланни Дэвисом, была сделана в сентябре 2016 года. После того, как адвокат говорит “нам придется заплатить” и вспоминает “финансирование”, Трамп вспоминает платеж наличными. Из записи неясно, предлагает ли он заплатить наличными или отвергает это предложение.

Адвокат Trump Organisation Алан Футерфас в эфире Fox News опроверг, что Трамп предлагает заплатить наличными.

“ЛЛюбой, кто знает что-либо о компании или о том, как президент ведет бизнес, знает, что нет никаких наличных денег. Все задокументировано. Каждый пенни задокументирован”, — подчеркнул юрист.

Напомним, в понедельник агентство Associated Press опубликовало материал в котором утверждалось, что около 12 аудиозаписей, изъятых правоохранительными органами у Майкла Коэна, бывшего юриста президента США Дональда Трампа, переданы для изучения следователем.