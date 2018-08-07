ЧЄ по літнім видам спорту: Україна поповнилася ще двома нагородами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Збірна України завоювала ще дві медалі чемпіонату Європи з літніх видів спорту, що проходить у Глазго, Единбургу та Берліні, інформує УНН з посиланням на сайт чемпіонату.
Велогонщиця Олена Старікова стала срібною призеркою в індивідуальній велотрековій гонці на час (в гіті). Її час на дистанції в 500 м — 33,593 с.
В командних змаганнях в синхронному плаванні (технічна програма) “жовто-блакитні” також завоювали “срібло”.
Склад збірної — Марина Алексієва, Владислава Алексієва, Олександра Кашуба, Олександра Коваленко, Яна Нарежна, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно, Валерія Апрелєва і Вероніка Гришко.
Крім того додамо, на рахунку збірної України вже 13 медалей (4 “золотих”, 8 “срібних” і 1 бронзових нагород) на цьому чемпіонаті Європи, що дозволяє займати 7-е місце.