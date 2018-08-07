ЧЕ по летним видам спорта: Украина пополнилась еще двумя наградами

Велогонщица Елена Старикова стала серебряным призером в индивидуальной велотрековий гонке на время (в гите). Ее время на дистанции в 500 м — 33,593 с.

В командных соревнованиях в синхронном плавании (техническая программа) “желто-голубые” также завоевали “серебро”.

Состав сборной — Марина Алексиев, Владислава Алексиев, Александра Кашуба, Александра Коваленко, Яна Нарежному, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно, Валерия Апрелева и Вероника Гришко.

Кроме того добавим, на счету сборной Украины уже 13 медалей (4 “золотых”, 8 “серебряных” и 1 бронзовых наград) на этом чемпионате Европы, что позволяет занимать седьмое место.