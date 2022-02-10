Чума свиней добралася до житомирських в’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У підсобному господарстві Житомирської виправної колонії №4 виявлено спалах африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомили в Житомирській обласній раді, передає УНН.
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Установа має своє підсобне господарство, де вигодовували 95 свиней. Колонія тримала тварин винятково для власних потреб, на випадок перебоїв з постачанням м'ясної продукції.
За підсумками епізоотичного розслідування, контролери вирішили умертвити все поголів’я свиней на території колонії. А далі — спалити туші свиней та захоронити залишки трупів в місці їх виявлення.
Також на території виявлення спалаху африканської чуми свиней встановили 40-денний карантин.
Додамо
Свинина потенційно може провокувати рак, як і інше червоне м’ясо, заявили у комісії ЄС.
"Загальна думка полягає в тому, що для запобігання зростання захворюваності на рак необхідно скоротити або виключити із щоденного раціону червоне та перероблене м'ясо" — ідеться в оновленій стратегії європейських країн.
Спеціалісти радять замінити червоне м’ясо на біле (курятину, індичку).