Чума свиней добралась до житомирских заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В подсобном хозяйстве Житомирской исправительной колонии №4 обнаружена вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили в Житомирском областном совете, передает УНН.
Детали
Учреждение имеет свое подсобное хозяйство, где выращивали 95 свиней. Колония держала животных исключительно для собственных нужд, на случай перебоев с поставками мясной продукции.
По итогам эпизоотического расследования, контролеры решили умертвить все поголовье свиней на территории колонии. А дальше — сжечь туши свиней и захоронить остатки трупов в месте их обнаружения.
Также на территории обнаружения вспышки африканской чумы свиней установили 40-дневный карантин.
Добавим
Свинина потенциально может провоцировать рак, как и другое красное мясо, заявили в комиссии ЕС.
"Общее мнение заключается в том, что для предотвращения роста заболеваемости раком необходимо сократить или исключить из ежедневного рациона красное и переработанное мясо" — говорится в обновленной стратегии европейских стран.
Специалисты советуют заменить красное мясо на белое (курятину, индейку).