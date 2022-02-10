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Чума свиней добралась до житомирских заключенных

Чума свиней добралась до житомирских заключенных

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 февраля. УНН. В подсобном хозяйстве Житомирской исправительной колонии №4 обнаружена вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили в Житомирском областном совете, передает УНН.

Детали

Учреждение имеет свое подсобное хозяйство, где выращивали 95 свиней. Колония держала животных исключительно для собственных нужд, на случай перебоев с поставками мясной продукции.

По итогам эпизоотического расследования, контролеры решили умертвить все поголовье свиней на территории колонии. А дальше — сжечь туши свиней и захоронить остатки трупов в месте их обнаружения.

Также на территории обнаружения вспышки африканской чумы свиней установили 40-дневный карантин.

Добавим

Свинина потенциально может провоцировать рак, как и другое красное мясо, заявили в комиссии ЕС.

"Общее мнение заключается в том, что для предотвращения роста заболеваемости раком необходимо сократить или исключить из ежедневного рациона красное и переработанное мясо" — говорится в обновленной стратегии европейских стран.

Специалисты советуют заменить красное мясо на белое (курятину, индейку).

Украинские Национальные Новости

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