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Чубаров закликав усунути посла ОБСЄ Сайдіка з посади після заяви про Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав державу відкликати свій дозвіл щодо виконання Мартіном Сайдіком повноважень спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі після заяви останнього про Крим. Про це він сказав під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.

Чубаров закликав усунути посла ОБСЄ Сайдіка з посади після заяви про Крим

"Українська держава має негайно відкликати свій дозвіл щодо виконання паном Мартіном Сайдіком повноважень спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі з врегулювання на Донбасі", - сказав Чубаров.

Голова Меджлісу додав, що, отримавши питання щодо Криму, Мартін Сайдік мав абсолютно спиратися на документи ОБСЄ, що стосуються окупованого Криму, та відстоювати інтереси своєї організації.

"Я не буду знову повторювати очевидні речі, пов’язані з формулою Штайнмайєра, з очікуваннями в ході зустрічі нормандської четвірки, але хотів би сказати про те, що одним з фігурантів цієї дії є пан Мартін Сайдік, який має повноваження спеціального представника голови ОБСЄ в Україні. Пан Сайдік абсолютно свідомо ігнорує всі рішення і чіткі позиції ОБСЄ, які приймалися за останні п’ять років щодо російської агресії щодо Криму. І цей пан залишається одним з головних модераторів, від якого залежить дуже багато: як будуть розглядатися питання, пов’язані з територіальною цілісністю і державним суверенітетом України", - сказав Чубаров.

Також голова Меджлісу додав, що він отримав дуже багато реакцій від кримських татар: людей обурив суб’єктивний екскурс в історію. "Якщо ти почав говорити про історію – чого ти не пішов далі. Чого ти не сказав про те, що у 1783 році Крим був анексований Російською імперією, і таким чином було насильницьки ліквідовано державність кримських татар – Кримське ханство. Яке до того існувало більше ніж три століття... Така поведінка є свідченням того, що Мартін Сайдік є одним з тих чиновників, чиїм завданням є виправдання злочинів Росії, які скоєні і продовжують здійснюватися проти України", - додав Чубаров.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася заява Мартіна Сайдіка про те, що “Крим в радянські роки входив до складу Росії до включення в Українську РСР, а до цього належав Російській імперії”.

Чубаров розкритикував висловлювання Сайдіка у питанні Криму.

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