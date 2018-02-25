Чубаров: всі, хто незаконно з'явився в Криму після анексії, повинні виїхати

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Люди, які з’явилися на території Криму після 20 лютого 2014 року із порушенням українського законодавства, повинні покинути півострів. Про це повідомляє “Крим.Реалії” з посиланням на слова, які висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час презентації фотопроекту про кримських воїнів АТО “Кримська лінія вогню”, інформує УНН.

“Переважна більшість в Криму чекає на нас (Україну). І з цього слід виходити. Всі ті, хто з’явився Криму після 20 лютого, (2014 року) порушуючи українські закони, хто розгорнув там якусь діяльність, вони повинні не чекати нашого повернення. Їм слід заздалегідь зібратися і виїхати. Умовні Константинови і Аксенови повинні теж забратися з півострова”, — сказав Чубаров.

У заході, який пройшов у київському центрі “Кримський дім” в суботу, 24 лютого, взяли участь лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв, заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз, кримські воїни АТО.

Як повідомляв УНН, Чубаров закликав кримчан бойкотувати вибори президента Росії на півострові.

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