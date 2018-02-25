Чубаров: Все, кто незаконно появился в Крыму после аннексии, должны выехать

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60024 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72448 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75317 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106334 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100105 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104394 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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10 марта, 06:48 • 111391 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117061 просмотра

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Люди, которые появились на территории Крыма после 20 февраля 2014 с нарушением украинского законодательства, должны покинуть полуостров. Об этом сообщает “Крим.Реалии” со ссылкой на слова, которые высказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время презентации фотопроекта о крымских воинов АТО “Крымская линия огня”, информирует УНН.

“Подавляющее большинство в Крыму ждет нас (Украину). И с этого следует исходить. Все те, кто появился Крыму после 20 февраля, (2014 года) нарушая украинские законы, кто развернул там какую-то деятельность, они должны не ждать нашего возвращения. Им следует заранее собраться и уехать. Условные Константиновы и Аксенов должны тоже убраться с полуострова”, — сказал Чубаров.

В мероприятии, которое прошло в киевском центре “Крымский дом” в субботу, 24 февраля, приняли участие лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, крымские воины АТО.

Как сообщал УНН, Чубаров призвал крымчан бойкотировать выборы президента России на полуострове.

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