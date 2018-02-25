Чубаров: Все, кто незаконно появился в Крыму после аннексии, должны выехать

“Подавляющее большинство в Крыму ждет нас (Украину). И с этого следует исходить. Все те, кто появился Крыму после 20 февраля, (2014 года) нарушая украинские законы, кто развернул там какую-то деятельность, они должны не ждать нашего возвращения. Им следует заранее собраться и уехать. Условные Константиновы и Аксенов должны тоже убраться с полуострова”, — сказал Чубаров.

В мероприятии, которое прошло в киевском центре “Крымский дом” в субботу, 24 февраля, приняли участие лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, крымские воины АТО.

Как сообщал УНН, Чубаров призвал крымчан бойкотировать выборы президента России на полуострове.