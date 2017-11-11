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Чубаров оприлюднив пам'ятку кримчанам, як поводитися з російськими правоохоронцями

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає тих, хто живе в Криму постійно тримати при собі пам'ятку, як поводитися під час спілкування з представниками окупаційної влади. Відповідну пам'ятку він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Якщо живете у Криму, тримайте при собі", - написав Р.Чубаров.

У пам'ятці, зокрема, подані поради, як поводитися і що робити при вимушеному спілкуванні з поліцією, під час обшуку, затриманні тощо.

"Якщо не знаєте, як поводитися у складній ситуації, запам'ятайте три "НЕ": не говорити (не говорити ні про що, окрім своїх особистих даних), не давати (зразки слюни на ДНК, відбитки пальців, взуття, телефон і інформацію з нього, робити своє фото), не підписувати (протоколи, пояснення та інші документи", - йдеться у пам'ятці.

Як повідомляв УНН, прокуратура відкрила провадження за фактом незаконних обшуків у Криму.

Українські Національні Новини

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