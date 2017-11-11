Чубаров обнародовал памятку крымчанам, как вести себя с российскими правоохранителями

"Если живете в Крыму, держите при себе", - написал Р.Чубаров.

В памятке, в частности, представлены советы, как вести себя и что делать при вынужденном общении с полицией, во время обыска, задержании и тому подобное.

"Если не знаете, как вести себя в сложной ситуации, запомните три "НЕ": не говорить (не говорить ни о чем, кроме своих личных данных), не давать (образцы слюны на ДНК, отпечатки пальцев, обуви, телефон и информацию из него, делать свое фото), не подписывать (протоколы, объяснения и другие документы", - говорится в памятке.

Как сообщал УНН, прокуратура открыла производство по факту незаконных обысков в Крыму.