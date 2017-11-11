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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 5124 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 20690 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 34191 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 40969 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 39644 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100626 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 89577 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98362 просмотра

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Чубаров обнародовал памятку крымчанам, как вести себя с российскими правоохранителями

Чубаров обнародовал памятку крымчанам, как вести себя с российскими правоохранителями

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призывает тех, кто живет в Крыму постоянно держать при себе памятку, как вести себя во время общения с представителями оккупационной власти. Соответствующую памятку он обнародовал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Если живете в Крыму, держите при себе", - написал Р.Чубаров.

В памятке, в частности, представлены советы, как вести себя и что делать при вынужденном общении с полицией, во время обыска, задержании и тому подобное.

"Если не знаете, как вести себя в сложной ситуации, запомните три "НЕ": не говорить (не говорить ни о чем, кроме своих личных данных), не давать (образцы слюны на ДНК, отпечатки пальцев, обуви, телефон и информацию из него, делать свое фото), не подписывать (протоколы, объяснения и другие документы", - говорится в памятке.

Как сообщал УНН, прокуратура открыла производство по факту незаконных обысков в Крыму.

Украинские Национальные Новости

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